В Краснодаре ищут единомышленников-волонтеров для помощи фронту
Общество
28.09.2022 14:50
Активисты держат связь с медиками и командирами-участниками спецоперации, собирают средства, закупают и передают бойцам необходимые вещи.
К примеру, носилки, которые шьют швеи-волонтеры.
— Спасибо вам за гуманитарку, за такие прекрасные носилки — когда будут раненые ребята, мы их будем выносить.
Принять участие в таком важном деле может любой желающий. Нужны не только меценаты и швеи, но и граждане с личным авто, навыками видеомонтажа, понимающие в бухгалтерии и делопроизводстве. Отклика ждут в группе.
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