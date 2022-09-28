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В Краснодаре ищут единомышленников-волонтеров для помощи фронту

Общество
28.09.2022 14:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ishhut-edinomyshlennikov-volonterov-dlya-pomoshhi-frontu
Видео канала «Кубань 24»

Активисты держат связь с медиками и командирами-участниками спецоперации, собирают средства, закупают и передают бойцам необходимые вещи.

К примеру, носилки, которые шьют швеи-волонтеры.

— Спасибо вам за гуманитарку, за такие прекрасные носилки — когда будут раненые ребята, мы их будем выносить.

Принять участие в таком важном деле может любой желающий. Нужны не только меценаты и швеи, но и граждане с личным авто, навыками видеомонтажа, понимающие в бухгалтерии и делопроизводстве. Отклика ждут в группе.

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