В Краснодаре ищут девочку, у которой грабитель сорвал цепочку в переходе на Гидрострое

Инцидент произошел 28 августа около 13:45 — 14:30 в подземном переходе возле остановки «ТЭЦ» на улице Мачуги.

Неизвестный мужчина подошел к несовершеннолетней девочке сзади и сорвал с нее цепочку, после чего скрылся. Злоумышленника задержали по горячим следам сотрудники ППС. Цепочку у мужчины изъяли.

«Полиция Краснодара обращается ко всем гражданам. Если вы располагаете какой-либо информацией о личности пострадавшего ребенка или сами пострадали от действий указанного гражданина, убедительная просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции микрорайона Гидростроителей по адресу: улица Благоева, 24, либо по номеру телефона: 8 (861) 250-85-22», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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