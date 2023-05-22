В Краснодаре иномарка сбила мужчину и женщину, перебегавших через Ейское шоссе

Авария произошла вечером 22 мая в районе улицы 9-я Тихая на Ейском шоссе. Оба пешехода выжили, но получили серьезные травмы.

По предварительным данным, мужчина и женщина средних лет перебегали проезжую часть в неположенном месте и попали под колеса автомобиля марки BMW, за рулем которого находился мужчина.

«Пешеходы с различными травмами были госпитализированы. По факту ДТП в полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также уточняется состояние пострадавших», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Также по факту ДТП начали проводить проверку в прокуратуре Прикубанского округа Краснодара. В пресс-службе ведомства интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что сейчас устанавливаются личности пострадавших. На вид обоим пешеходам около 45 лет.

По словам очевидцев в соцсетях, из-за ДТП на Ейском шоссе по направлению в сторону выезда из города затруднено движение транспорта.

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