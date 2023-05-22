Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре иномарка сбила мужчину и женщину, перебегавших через Ейское шоссе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-inomarka-sbila-muzhchinu-i-zhenshhinu-perebegavshih-cherez-ejskoe-shosse
В Краснодаре иномарка сбила мужчину и женщину, перебегавших через Ейское шоссе
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла вечером 22 мая в районе улицы 9-я Тихая на Ейском шоссе. Оба пешехода выжили, но получили серьезные травмы.

По предварительным данным, мужчина и женщина средних лет перебегали проезжую часть в неположенном месте и попали под колеса автомобиля марки BMW, за рулем которого находился мужчина.

«Пешеходы с различными травмами были госпитализированы. По факту ДТП в полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также уточняется состояние пострадавших», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Также по факту ДТП начали проводить проверку в прокуратуре Прикубанского округа Краснодара. В пресс-службе ведомства интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что сейчас устанавливаются личности пострадавших. На вид обоим пешеходам около 45 лет.

По словам очевидцев в соцсетях, из-за ДТП на Ейском шоссе по направлению в сторону выезда из города затруднено движение транспорта.

Читайте также: СК начал проверку после ДТП во время соревнований по мотокроссу в Краснодарском крае.

Статьи
Инфекционист рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2
Инфекционист рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2
Введите эти 7 продуктов в рацион, и похудение не заставит себя ждать
Введите эти 7 продуктов в рацион, и похудение не заставит себя ждать
Главные правила этикета за столом
Главные правила этикета за столом
Признаком каких опасных болезней может быть хриплый голос
Признаком каких опасных болезней может быть хриплый голос
Как сделать укол самому себе
Как сделать укол самому себе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях