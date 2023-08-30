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В Краснодаре иномарка после ДТП опрокинулась на крышу, есть пострадавший

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-inomarka-posle-dtp-oprokinulas-na-kryshu-est-postradavshij
В Краснодаре иномарка после ДТП опрокинулась на крышу, есть пострадавший
Фото t.me/informator_krd

ДТП произошло утром 30 августа на Ростовском шоссе.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден опрокинувшийся на крышу автомобиль.

По предварительным данным, водитель Kia двигался по Ростовскому шоссе в сторону улицы Солнечной. Выполняя поворот налево, он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Mercedes. От удара Kia перевернулась на крышу.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes. Его госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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