В Краснодаре иномарка после ДТП опрокинулась на крышу, есть пострадавший

ДТП произошло утром 30 августа на Ростовском шоссе.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден опрокинувшийся на крышу автомобиль.

По предварительным данным, водитель Kia двигался по Ростовскому шоссе в сторону улицы Солнечной. Выполняя поворот налево, он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с Mercedes. От удара Kia перевернулась на крышу.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes. Его госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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