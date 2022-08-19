В Краснодаре и Новороссийске 19 августа откроется военно-технический форум «Армия-2022»
Кубанцам покажут бронированные «Тигры», грозный «Искандер-М», патрульные корабли и спасательные буксиры. Посетить форум можно до 21 августа.
В краевом центре выставка будет работать в парке 30-летия Победы. Обещают показать 40 единиц исторической и современной военной техники. Оружие, оптические прицелы, экипировка — все это продемонстрируют на показательных выступлениях. К примеру, в программе мероприятия запланировано разминирование, выступление духового оркестра и угощение гостей солдатской кашей. Также здесь будет работать мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
Кроме того, в Новороссийске жителей и гостей города приглашают на морской вокзал, где можно будет подняться на борт военного корабля. Рядом на площади выставят образцы вооружения. Главным экспонатом станет легендарный танк Т-34.
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