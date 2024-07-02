В Краснодаре хотят через суд снести самострои на землях речного пароходства

Росимущество подало иск к АО «Кубанское речное пароходство» и ООО «Кубаньречфлотинвест». Иск к производству принял арбитражный суд Краснодарского края.

Росимущество требует признать незаконным использование двух участков земли на улице Вишняковой общей площадью более 175 тыс. кв. м. По данным ведомства, арендаторы использовали участки не по целевому назначению, чем нарушили существенные условия договора.

На территории для строительства жилья и развития водного транспорта возвели объекты капитального строительства без согласования с Росимуществом. В связи с этим истец требует расторгнуть договоры аренды на оба участка, признать возведенные объекты самостроями и обязать компании снести их. Кроме того, ведомство требует взыскать с ответчиков судебную неустойку — 10 тыс. рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда. Предварительное заседание по делу назначили на 22 июля, пишет «Ъ-Кубань».

Читайте также: шестиэтажный дом с 59 проданными квартирами снесут в Сочи по решению суда.