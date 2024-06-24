Шестиэтажный дом с 59 проданными квартирами снесут в Сочи по решению суда

Кассационная инстанция оставила в силе определение краевого суда о сносе многоквартирного самостроя в районе совхоза «Южные культуры» по иску от администрации курорта.

Строить многоэтажный дом начали в 2016 году. Мэрия выдала собственнику разрешение на строительство трехэтажного дома общей площадью 216,8 кв. м.

Здание признали самостроем, поскольку вместо трех этажей собственник возвел четыре общей площадью 500 кв. м, а также конструкции пятого этажа. На сегодняшний день в здании уже шесть этажей, в нем 59 квартир общей площадью 2,7 тыс. кв. м.

По решению суда собственники должны были снести многоэтажку за свой счет. Сейчас владельцы квартир планируют обратиться в Верховный суд РФ, чтобы защитить свои права. При этом они уточняют, что живут в доме с момента сдачи, и в 2018 году они оформляли в нем прописку, пишет «Ъ-Кубань».

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