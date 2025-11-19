В Краснодаре хирурги провели уникальную операцию по растворению тромбов в легких

Врачи Краснодарской краевой больницы № 1 впервые в регионе провели процедуру ультразвукового катетерного тромболизиса (EKOS), спасшую 68-летнюю пациентку с тромбами в легких.

Женщина поступила в больницу с выраженной дыхательной недостаточностью. После обследования медики решили применить современную технологию EKOS для лечения тромбоэмболии легочной артерии — одного из наиболее опасных состояний в кардиологии с высокой смертностью и риском тяжелой инвалидности.

Процедура проводилась малоинвазивным способом под местным обезболиванием. Через два прокола бедренных вен специалисты ввели инфузионные катетеры в правую и левую легочные артерии, поместив в них ультразвуковые сердечники. Эта методика основана на комбинированном воздействии: ультразвук разрыхляет тромб, а небольшие дозы тромболитика аккуратно его растворяют. Операция длилась семь часов.

На следующее утро у пациентки наблюдалась положительная динамика: снизилось давление в легочной артерии, уменьшились размеры правого желудочка и нижней полой вены, сообщает пресс-служба НИИ-ККБ №1 имени Очаповского в Telegram.

