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В Краснодаре хирурги ККБ № 2 удалили опухоль надпочечника через один разрез

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-hirurgi-kkb-2-udalili-opuhol-nadpochechnika-cherez-odin-razrez
В Краснодаре хирурги ККБ № 2 удалили опухоль надпочечника через один разрез
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 30 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Уникальную операцию выполнили эндокринные хирурги ККБ № 2. Они удалили пациенту опухоль надпочечника малоинвазивным методом через единственный разрез. Это первая такая операция на Юге России.

«Сложность операции заключалась в том, чтобы сохранить орган, удалив опухоль при минимальном травмировании пациента. Но, благодаря мастерству наших специалистов, пациент чувствует себя хорошо. Операция не сказалась на сердечно-сосудистой системе. На следующий день после процедуры человек уже сможет вести обычный образ жизни. А через три дня его выпишут из стационара», — написала Минькова в Telegram.

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