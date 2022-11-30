В Краснодаре хирурги ККБ № 2 удалили опухоль надпочечника через один разрез
Общество
30.11.2022 11:28
Об этом 30 ноября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Уникальную операцию выполнили эндокринные хирурги ККБ № 2. Они удалили пациенту опухоль надпочечника малоинвазивным методом через единственный разрез. Это первая такая операция на Юге России.
«Сложность операции заключалась в том, чтобы сохранить орган, удалив опухоль при минимальном травмировании пациента. Но, благодаря мастерству наших специалистов, пациент чувствует себя хорошо. Операция не сказалась на сердечно-сосудистой системе. На следующий день после процедуры человек уже сможет вести обычный образ жизни. А через три дня его выпишут из стационара», — написала Минькова в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре гинекологи ККБ № 2 удалили беременной пациентке огромную опухоль.
Популярные новости
- Десять финалистов краевого вокально-эстрадного конкурса «ИМЯ»: кому улыбнется фортуна?
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В России минимальная цена на тихие вина может составить менее 239 рублей
- В Геленджике на Тонком мысе планируют построить парк площадью 11 гектаров
- Нож и поджог: в Новороссийске жильцы многоэтажки воюют против магазина на первом этаже
- В горах Сочи планируют построить канатную дорогу гондольного типа