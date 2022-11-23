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В Краснодаре гинекологи ККБ № 2 удалили беременной пациентке огромную опухоль

Общество
23.11.2022 16:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ginekologi-kkb-2-udalili-beremennoj-patsientke-ogromnuyu-opuhol
В Краснодаре гинекологи ККБ № 2 удалили беременной пациентке огромную опухоль
Фото пресс-службы ККБ №2

Врачи провели сложную операцию, сохранив девушке беременность.

В больницу экстренно поступила 25-летняя жительница Нигерии. Пациентка на 16 неделе беременности жаловалась на сильные боли внизу живота.

Гинекологи обследовали ее и поставили диагноз «Субсерозная лейомиома матки с нарушением питания миоматозного узла». Врачи приняли решение удалить миому несмотря на то, что из-за операции был риск потерять ребенка.

«В данном случае наши врачи-гинекологи провели лапаротомию — разрезание тела в области живота для доступа к органам таза. Сложность операции была обусловлена гигантскими размерами миоматозного узла, доходящего до ребер», — сообщает пресс-служба ККБ №2 в Telegram.

Операция прошла успешно, здоровью беременной ничего не угрожает.

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