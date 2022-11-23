В Краснодаре гинекологи ККБ № 2 удалили беременной пациентке огромную опухоль
Врачи провели сложную операцию, сохранив девушке беременность.
В больницу экстренно поступила 25-летняя жительница Нигерии. Пациентка на 16 неделе беременности жаловалась на сильные боли внизу живота.
Гинекологи обследовали ее и поставили диагноз «Субсерозная лейомиома матки с нарушением питания миоматозного узла». Врачи приняли решение удалить миому несмотря на то, что из-за операции был риск потерять ребенка.
«В данном случае наши врачи-гинекологи провели лапаротомию — разрезание тела в области живота для доступа к органам таза. Сложность операции была обусловлена гигантскими размерами миоматозного узла, доходящего до ребер», — сообщает пресс-служба ККБ №2 в Telegram.
Операция прошла успешно, здоровью беременной ничего не угрожает.
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