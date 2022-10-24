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В Краснодаре хирурга признали виновным в смерти пациентки после пластики живота

Происшествия
24.10.2022 12:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-hirurga-priznali-vinovnym-v-smerti-patsientki-posle-plastiki-zhivota
В Краснодаре хирурга признали виновным в смерти пациентки после пластики живота
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности вынес Первомайский районный суд.

Суд установил, что в 2017 году пластический хирург провел пациентке абдоминопластику [операция по улучшению формы, уменьшению объема живота — ред.]. При этом он не учел, что у женщины был высокий риск развития тромбоэмболии. После операции доктор должным образом не наблюдал за состоянием пациентки, поэтому не заметил осложнение. У женщины развилась острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти.

Рассмотрев материалы дела, суд признал обвиняемого виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы на два года. Подсудимый вину не признал. Он настаивал, что действовал по регламенту.

Осужденный освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности преступления. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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