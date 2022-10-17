На Кубани 4 года колонии дали владельцу цистерны с газом, из-за взрыва которой погибли 2 человека

Видео пресс-службы судов Краснодарского края

В Динском районе 17 октября суд вынес приговор 56-летнему индивидуальному предпринимателю, которого обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух мужчин.

По данным следствия, в 2014 году предприниматель купил цистерну для приема и хранения сжиженного углеводородного газа. Он поставил ее в станице Васюринской и без лицензии стал заправлять газом автомобили. Вечером 31 июля 2020 года разгерметизировалась линия подачи газа к заправочному устройству и произошел взрыв газовоздушной смеси и детонация цистерны.

В результате от ожогов погибли 2 мужчин в возрасте 41 года и 45 лет. Еще 8 человек в возрасте от 32 до 62 лет получили ожоги и травмы. Взрыв повредил несколько машин и имущество, ущерб превысил 3,7 млн рублей.

Возбудили уголовное дело. В ходе следствия на имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 6,2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимого виновным. Ему назначили 4 года лишения свободы в колонии общего режима. С подсудимого взыскано по 1 млн рублей в качестве морального вреда в пользу родственников погибших. Остальные иски будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в станице Васюринской произошел взрыв на автомобильной заправке. По факту случившегося возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.