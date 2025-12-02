В Краснодаре грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Трагедия произошла днем 2 декабря на перегоне Краснодар-2 — Витаминный. Под колесами поезда погиб 40-летний мужчина.

По информации Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, он находился на железнодорожных путях в момент приближения грузового состава. От полученных травм мужчина скончался на месте.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа линейного управления. Сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Читайте также: в Сочи 82-летний пенсионер погиб под колесами грузовика. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился в зоне видимости. По факту ДТП проводится проверка.

Подпишись, здесь всегда интересно.