В Краснодаре грузовик выехал на встречку и влетел в вахтовый микроавтобус

Видео канала «Кубань 24»

ДТП произошло утром 5 сентября. Грузовая «Газель», двигаясь по улице Солнечной, выехала на встречную полосу на пересечении с улицей Байбакова и столкнулась с вахтовым микроавтобусом той же марки.

В результате аварии были травмированы четыре человека. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«Пострадали четверо граждан, в их числе водитель вахтовой «Газели» и трое его пассажиров. Всем назначено амбулаторное лечение на дому. Виновник аварии скрылся с места ДТП, бросив транспортное средство. В настоящее время устанавливается его личность и фактическое место нахождение», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко

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