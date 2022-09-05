В Краснодаре грузовик выехал на встречку и влетел в вахтовый микроавтобус
Происшествия
05.09.2022 13:06
ДТП произошло утром 5 сентября. Грузовая «Газель», двигаясь по улице Солнечной, выехала на встречную полосу на пересечении с улицей Байбакова и столкнулась с вахтовым микроавтобусом той же марки.
В результате аварии были травмированы четыре человека. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.
«Пострадали четверо граждан, в их числе водитель вахтовой «Газели» и трое его пассажиров. Всем назначено амбулаторное лечение на дому. Виновник аварии скрылся с места ДТП, бросив транспортное средство. В настоящее время устанавливается его личность и фактическое место нахождение», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко
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