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В Краснодаре грузовик насмерть сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-gruzovik-sbil-nasmert-perehodivshuyu-dorogu-67-letnyuyu-zhenshhinu
В Краснодаре грузовик насмерть сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу
Фото t.me/informator_krd

Авария произошла 1 декабря в 8:42 на улице Онежской между улицами Фабричной и Сормовской.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, женщина торопилась на рынок за продуктами.

«По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика Iveco ехал по улице Онежской и напротив дома № 8 сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

При проверке установили, что водитель находился за рулем без путевого листа, у грузовика истек срок техосмотра. За это в отношении водителя составили два административных протокола. По факту аварии проводится доследственная проверка.

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