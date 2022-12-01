В Краснодаре грузовик насмерть сбил 67-летнюю женщину, переходившую дорогу
Авария произошла 1 декабря в 8:42 на улице Онежской между улицами Фабричной и Сормовской.
О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, женщина торопилась на рынок за продуктами.
«По предварительным данным, 36-летний водитель грузовика Iveco ехал по улице Онежской и напротив дома № 8 сбил 67-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
При проверке установили, что водитель находился за рулем без путевого листа, у грузовика истек срок техосмотра. За это в отношении водителя составили два административных протокола. По факту аварии проводится доследственная проверка.
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