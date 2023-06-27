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В Краснодаре грабитель пытался вынести из магазина косметику в «высокотехнологичной» сумке с фольгой для обмана сканеров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-grabitel-pytalsya-vynesti-iz-magazina-kosmetiku-v-vysokotehnologichnoj-sumke-s-folgoj-dlya-obmana-skanerov
В Краснодаре грабитель пытался вынести из магазина косметику в «высокотехнологичной» сумке с фольгой для обмана сканеров
Фото пресс-службы УМВД России по Краснодару

Инцидент произошел в Юбилейном микрорайоне на улице 70-летия Октября. Трое участковых совершали обход территории и услышали женские крики. Женщина просила помочь задержать грабителя.

Полицейские увидели, как от работницы магазина по продаже косметики и бытовой химии убегает неизвестный мужчина. Участковые задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи 26-летний местный житель. При досмотре у него обнаружили сумку с обклеенными фольгой внутренними стенками. Такая «конструкция» помогает вынести товар из магазина, оборудованного противокражными рамками. Из сумки и карманов мужчины изъяли 11 товаров на сумму, превышающую 5 тыс. рублей.

Выяснилось, что он сложил в сумку косметику и направился к выходу, не реагируя на требования продавца остановиться.

На мужчину завели уголовное дело. За грабеж ему грозит до четырех лет колонии, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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