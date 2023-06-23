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Грабитель напал на двух женщин на улице в Краснодаре и сорвал с них украшения

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/grabitel-napal-na-dvuh-zhenshhin-na-ulitse-v-krasnodare-i-sorval-s-nih-ukrasheniya
Видео пресс-службы УМВД России по Краснодару

С заявлением о грабежах в полицию Краснодара обратились 21-летняя девушка и 64-летняя женщина. Они рассказали, что на улице Игнатова на них напал неизвестный мужчина и сорвал ювелирные украшения.

С шеи девушки он сорвал золотую цепь с двумя кулонами, а у пенсионерки аналогичным образом похитил золотую цепочку. Сумма ущерба обеим потерпевшим составила 28 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Полицейским удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина имеет судимости за кражу и незаконный оборот наркотиков. Подозреваемого задержали в его доме. Мужчина во всем признался и рассказал, что золото сдал в ломбард, получив за него 8 тыс. рублей. Часть похищенных украшений удалось изъять и вернуть хозяйке.

На подозреваемого завели уголовное дело. За грабеж ему грозит до четырех лет колонии. Полицейские устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям и просит связаться с ними тех, кто пострадал от его действий.

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