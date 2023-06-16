Ударили бутылкой по голове, избили и угрожали ножом: двое ограбили парня на улице в Краснодаре

С заявлением о нападении в полицию Краснодара обратился местный житель. Молодой человек рассказал, что сидел с девушкой на скамейке на улице Каляева, когда к ним подошли двое неизвестных и стали провоцировать конфликт.

В ходе ссоры один из незнакомцев ударил его по голове стеклянной бутылкой и стал бить. После этого отобрал у него перочинный нож, газовый баллончик и мобильный телефон.

Злоумышленники не смогли разблокировать смартфон и разбили его об асфальт. После этого они распылили в сторону потерпевшего газовый баллончик и, угрожая ножом, отобрали у него беспроводные наушники, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Полицейским удалось установить личность одного из нападавших. По горячим следам задержали 23-летнего жителя станицы Елизаветинской. У подозреваемого уже имеется судимость за незаконный оборот наркотиков. Молодой человек признался в содеянном. Выяснилось, что в момент нападения он был пьян. Подозреваемый рассказал, что похищенное имущество они пытались сдать в ломбард. Когда это не удалось, добычу выбросили.

На подозреваемого завели уголовное дело. За разбой ему грозит до 10 лет колонии. Проводятся мероприятию по задержанию его соучастника.

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