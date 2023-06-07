Пятерых участников банды будут судить за серию разбойных нападений на квартиры жителей Анапы

В полиции Краснодарского края завершили расследование уголовного дела в отношении четырех местных жителей в возрасте от 23 до 35 лет, а также 33-летнего приезжего, которых обвиняют в разбое, вымогательстве, а также в незаконном обороте наркотиков.

По данным следствия, пятеро злоумышленников в составе организованной группы в течение нескольких месяцев проникали в квартиры жителей Анапы. В некоторых случаях бандиты применяли насилие к хозяевам квартиры, угрожали им оружием, похищали имущество и вымогали деньги.

Злоумышленники совершили 8 аналогичных преступлений, в том числе разбойные нападения и вымогательство. Общая сумма ущерба превысила 500 тыс. рублей. Кроме того, 33-летний мужчина во время разбоя похитил паспорт жертвы. Еще один подозреваемый хранил у себя марихуаны для личного употребления, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Все обвиняемые находятся под стражей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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