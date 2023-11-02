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В Краснодаре, Горячем Ключе и Отрадной 1 ноября побиты температурные рекорды

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-goryachem-klyuche-i-otradnoj-1-noyabrya-pobity-temperaturnye-rekordy
В Краснодаре, Горячем Ключе и Отрадной 1 ноября побиты температурные рекорды
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сразу три населенных пункта Краснодарского края 1 ноября обновили температурный максимум, сообщили в краевом гидрометцентре.

В Краснодаре столбики термометров поднялись до 27,3 °С — предыдущий максимум установили несколько десятилетий назад на уровне 25,9 °С.

В Горячем Ключе зафиксировали 30,1 °С, в Отрадной — 28,3 °С. В Лабинске столбики термометров поднялись до 30,5 °C, но этот показатель рекордным не стал, пишут «Кубанские новости».

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