Самое время купаться: синоптики рассказали о погоде на праздники на Кубани

На юге России действует антициклональный режим, погода до конца недели будет стоять теплая.

В рабочие дни температура будет держаться на уровне +20…25 °С. В праздничный день немного похолодает — до +17…21 °С, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На Черноморском побережье просто суперпогода. Там и ночные температуры высокие — от +15 °C, потому что море оказывает сглаживающее влияние, как демпфер. И днем — +21…+24 °С», — рассказал Вильфанд.

В Анапе, Геленджике, Туапсе и Сочи температура воды будет в районе +18…19 °С — это достаточно комфортная погода, редко встречающаяся в начале ноября.

«Я всегда пользуюсь, чтобы не фантазировать, понятием «купальный сезон». А под ним врачи понимают температуру воды +22 °С и выше, потому что при ней ребенку комфортно находиться в воде. Если ниже, он уже зябнет. Но для взрослых людей, я думаю, +18…+19 °С, да еще при такой высокой температуре воздуха и солнечной погоде, будут в удовольствие», — цитирует Романа Вильфанда «Парламентская газета».

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