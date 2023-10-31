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Стало известно, где в Краснодарском крае в начале ноября еще можно купаться

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/stalo-izvestno-gde-v-krasnodarskom-krae-v-nachale-noyabrya-eshhe-mozhno-kupatsya
Стало известно, где в Краснодарском крае в начале ноября еще можно купаться
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 октября температура воды в Черном море у берегов Сочи составляет +20 °С.

Немного холоднее вода у берегов Туапсе и Геленджика — там вода остыла до +19 °С. В Новороссийске и Анапе морская вода держится на уровне +18 °С.

Азовское море остывает быстрее — в Темрюке температура воды составляет 17 °С, в Приморско-Ахтарске — 15 °С. В Ейске море самое холодное — там вода остыла до 13 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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