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В Краснодаре горит частный жилой дом на улице Чернышевского

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-gorit-chastnyj-zhiloj-dom-na-ulitse-chernyshevskogo
В Краснодаре горит частный жилой дом на улице Чернышевского
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Сообщение о возгорании дома на улице Чернышевского поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 28 марта в 10:39.

На место прибыли пожарные расчеты. Они прибыли по адресу и установили, что горит частный жилой дом на площади 60 кв. м.

Два звена газодымозащитной службы провели разведку. В 11:03 пожар локализовали на площади 60 кв. м. На месте работают 20 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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