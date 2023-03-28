В Краснодаре горит частный жилой дом на улице Чернышевского
Происшествия
28.03.2023 11:20
Сообщение о возгорании дома на улице Чернышевского поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 28 марта в 10:39.
На место прибыли пожарные расчеты. Они прибыли по адресу и установили, что горит частный жилой дом на площади 60 кв. м.
Два звена газодымозащитной службы провели разведку. В 11:03 пожар локализовали на площади 60 кв. м. На месте работают 20 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: спасатели эвакуировали 57 человек при пожаре в многоэтажке в Сочи.
Популярные новости
- Мать убитого в Краснодаре 5-летнего мальчика объяснила, почему поменяла показания в суде
- Заморозки, гололед, мокрый снег и ураганный ветер ожидаются с 28 марта в Краснодарском крае
- Мужчина отравил соседскую собаку сарделькой в Краснодаре. Видео
- Комаров в плавнях Анапы начнут уничтожать с помощью беспилотников
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- Из-за активизации оползней в Туапсе ввели режим ЧС