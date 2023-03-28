В Краснодаре горит частный жилой дом на улице Чернышевского

Сообщение о возгорании дома на улице Чернышевского поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 28 марта в 10:39.

На место прибыли пожарные расчеты. Они прибыли по адресу и установили, что горит частный жилой дом на площади 60 кв. м.

Два звена газодымозащитной службы провели разведку. В 11:03 пожар локализовали на площади 60 кв. м. На месте работают 20 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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