Спасатели эвакуировали 57 человек при пожаре в многоэтажке в Сочи
Происшествия
27.03.2023 07:18
Сообщение о пожаре на улице Батумское шоссе поступило в экстренные службы 26 марта в 23:37.
Пожарные прибыли на место в 23:42 и установили, что возгорание площадью 5 кв. м произошло на 9 этаже многоэтажного дома. В 23:44 пожар полностью потушили.
Из здания эвакуировали 57 человек, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвовали пять человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Читайте также: из горящей многоэтажки в Анапе эвакуировали 40 человек. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, что задымление появилось на верхнем этаже шестиэтажного дома с мансардой.
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