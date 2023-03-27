Спасатели эвакуировали 57 человек при пожаре в многоэтажке в Сочи

Сообщение о пожаре на улице Батумское шоссе поступило в экстренные службы 26 марта в 23:37.

Пожарные прибыли на место в 23:42 и установили, что возгорание площадью 5 кв. м произошло на 9 этаже многоэтажного дома. В 23:44 пожар полностью потушили.

Из здания эвакуировали 57 человек, пострадавших и погибших нет. В тушении пожара участвовали пять человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: из горящей многоэтажки в Анапе эвакуировали 40 человек. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах видно, что задымление появилось на верхнем этаже шестиэтажного дома с мансардой.