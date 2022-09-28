В Краснодаре форум «Дело за малым» перенесли на 2023 год

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 28 сентября сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель. Форум «Дело за малым» планировали провести 14-15 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг».

Вице-губернатор подчеркнул, что на форуме «Дело за малым» традиционно проходят активности с участием десятков тысяч человек.

«Мы видим реальную отдачу от этого события именно в таком формате и не хотим его менять. Поэтому в текущей ситуации другого решения, кроме переноса, просто не может быть», — сообщил Руппель.

Он отметил, что в регионе сохранятся все действия по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. Сейчас специалисты обсуждают механизмы поддержки предпринимателей.

По словам Руппеля, в рамках форума «Дело за малым» получилось создать мощный и актуальный продукт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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