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В Краснодаре форум «Дело за малым» перенесли на 2023 год

Экономика
28.09.2022 15:00
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-forum-delo-za-malym-perenesli-na-2023-god
В Краснодаре форум «Дело за малым» перенесли на 2023 год
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 28 сентября сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель. Форум «Дело за малым» планировали провести 14-15 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг».

Вице-губернатор подчеркнул, что на форуме «Дело за малым» традиционно проходят активности с участием десятков тысяч человек.

«Мы видим реальную отдачу от этого события именно в таком формате и не хотим его менять. Поэтому в текущей ситуации другого решения, кроме переноса, просто не может быть», — сообщил Руппель.

Он отметил, что в регионе сохранятся все действия по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. Сейчас специалисты обсуждают механизмы поддержки предпринимателей.

По словам Руппеля, в рамках форума «Дело за малым» получилось создать мощный и актуальный продукт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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