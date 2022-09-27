Кондратьев встретился с лидерами регионального форума для молодежи «Юфорум»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Региональный «Юфорум» проходит в Краснодаре с 26 по 29 сентября. В нем участвуют около 200 молодых людей от 14 до 35 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и вице-губернатор Анна Минькова встретились с лидерами форума. Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани живет активная молодежь. По словам главы региона, мероприятие проходит во время важных исторических событий.

«Такие непростые времена наш народ всегда переживал вместе — сплоченность укрепляет силу духа и веру в лучшее. Все мы разные, но сейчас нужно объединиться и понять — вместе сможем все. Нам важно проявить свою патриотичность, у нас должно быть осознание, что Россия — это великая держава, которую веками создавали наши предки. И мы должны быть достойными сынами своего Отечества. От вас зависит, какой будет судьба Кубани и России», — сказал губернатор.

Вениамин Кондратьев добавил, что кубанская молодежь участвует в волонтерской, благотворительной и поисковой работе, и регион будет поддерживать активную молодежь.

Председатель РСМ Павел Красноруцкий поблагодарил Вениамина Кондратьева за помощь и отметил, что краевой «Кубсомол» станет частью Российского Союза Молодежи.

«В ходе совместной работы расскажем о самых передовых технологиях в продвижении социально значимых проектов. Поможем ребятам самореализоваться, стать настоящими лидерами общественного мнения», — сказал глава РСМ.

Также обсудили возможность проведения на Кубани федерального молодежного форума. На 2023 год площадка для его проведения не определена. Вениамин Кондратьев отметил, что у региона есть большой опыт в проведении проведения мероприятий, в том числе и международных.

На встрече обсудили поддержку творческих молодежных коллективов, работу студсоветов в вузах, новые социально важные проекты, воздействие соцсетей на общественное мнения, в частности, обсудили проблему фейков в интернете.

«Сегодня социальные сети — в первую очередь, «оружие» молодежи. И в ваших силах бороться с фейками, противостоять искажению фактов. Вы должны вести за собой сверстников, говорить правду о событиях в крае и стране, — сказал губернатор.

Программа форума включает в себя лекции, дискуссии с экспертами Росмолодежи. Спикерами мероприятие стали представители кубанских вузов, Центра развития гражданского общества, Российского Союза Молодежи (РСМ). В рамках «Юфорума» пройдут интенсивы по написанию грантов, защите проектов, их продвижении и запуске стартапов. Впервые пройдет всероссийский грантовый конкурс от Росмолодежи с призовым фондом 3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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