В Краснодаре физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Вавилова готов на 20%

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сейчас на территории идут монолитные работы, обустраивают внутриплощадочные сети и ограждение.

На объекте работает новый подрядчик. С предыдущим подрядчиком контракт расторгли из-за отставания от графика. Сейчас все работы идут по графику. Достроить физкультурно-оздоровительный комплекс планируют в следующем году.

В спорткомплекс войдут открытые и закрытые поля, залы и беговое кольцо. Площадь его территории — более 1,1 га. Для комплекса построят более 1,3 км водопроводных сетей и 70 м сетей водоотведения.

В Краснодаре идет строительство 53 соцобъектов — 15 школ, 35 детсадов, 2 поликлиник и 1 спорткомплекса. На стадии проектирования находятся 25 школ и 42 детсада, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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