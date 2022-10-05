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В Краснодаре физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Вавилова готов на 20%

Общество
05.10.2022 14:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-fizkulturno-ozdorovitelnyj-kompleks-na-ulitse-vavilova-gotov-na-20
В Краснодаре физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Вавилова готов на 20%
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сейчас на территории идут монолитные работы, обустраивают внутриплощадочные сети и ограждение.

На объекте работает новый подрядчик. С предыдущим подрядчиком контракт расторгли из-за отставания от графика. Сейчас все работы идут по графику. Достроить физкультурно-оздоровительный комплекс планируют в следующем году.

В спорткомплекс войдут открытые и закрытые поля, залы и беговое кольцо. Площадь его территории — более 1,1 га. Для комплекса построят более 1,3 км водопроводных сетей и 70 м сетей водоотведения.

В Краснодаре идет строительство 53 соцобъектов — 15 школ, 35 детсадов, 2 поликлиник и 1 спорткомплекса. На стадии проектирования находятся 25 школ и 42 детсада, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: на востоке Краснодара в 2023 году появится почти 3 тыс. новых мест в школах.

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