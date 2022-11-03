В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал МФЦ из-за забытой сумки
Происшествия
03.11.2022 14:31
Инцидент произошел 3 ноября около 12:30 в здании МФЦ на улице Зиповской.
Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они пояснили, что в здании обнаружили бесхозную сумку. На место вызвали полицейских, посетителей и сотрудников эвакуировали.
«Сумку в помещении МФЦ забыла одна из посетительниц. Впоследствии она была возвращена законной владелице», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
Читайте также: в Краснодаре из ресторана «Пиноккио Djan» и кафе «Патрик и Мари» эвакуировали 140 человек.
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- В России предложили сделать выходной предновогоднюю неделю для семей мобилизованных
- Альтернативный маршрут в Крым: востребован ли новый путь и насколько он безопасен
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Краснодарском крае отменили массовые новогодние мероприятия и фейерверки
- В Краснодаре из больницы выписали еще одного пострадавшего при крушении Су-34 в Ейске