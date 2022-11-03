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В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал МФЦ из-за забытой сумки

Происшествия
03.11.2022 14:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-evakuirovali-posetitelej-i-personal-mfts-iz-za-zabytoj-sumki
В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал МФЦ из-за забытой сумки
Кадр из видео t.me/tipichkras

Инцидент произошел 3 ноября около 12:30 в здании МФЦ на улице Зиповской.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они пояснили, что в здании обнаружили бесхозную сумку. На место вызвали полицейских, посетителей и сотрудников эвакуировали.

«Сумку в помещении МФЦ забыла одна из посетительниц. Впоследствии она была возвращена законной владелице», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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