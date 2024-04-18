В Краснодаре эвакуировали посетителей детского диагностического центра

Об эвакуации в краевом детском консультативно-диагностическом центре на улице Постовой сообщили очевидцы.

По их словам, всех посетителей покинуть помещение практически сразу после открытия поликлиники.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что горения зафиксировано не было. Сработала автоматическая система пожаротушения.

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