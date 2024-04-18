В Краснодаре эвакуировали посетителей детского диагностического центра
Происшествия
18.04.2024 09:40
Об эвакуации в краевом детском консультативно-диагностическом центре на улице Постовой сообщили очевидцы.
По их словам, всех посетителей покинуть помещение практически сразу после открытия поликлиники.
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что горения зафиксировано не было. Сработала автоматическая система пожаротушения.
Читайте также: из ТРЦ «Галерея Краснодар» эвакуировали 300 человек из-за короткого замыкания.