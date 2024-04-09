Из ТРЦ «Галерея Краснодар» эвакуировали 300 человек из-за короткого замыкания

Инцидент произошел утром 9 апреля. В результате происшествия никто не пострадал.

В 9:30 диспетчеру поступила информация о возможном возгорании в торгово-развлекательном центре на улице Володи Головатого. Спасатели прибыли на место через 8 минут и установили, что в электрощитовой произошло короткое замыкание без последующего горения.

Из ТРЦ «Галерея Краснодар» эвакуировали около 300 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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