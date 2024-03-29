Около 1,5 тыс. человек эвакуировали из ТЦ «Новый горизонт» в Краснодаре

Эвакуацию посетителей и персонала торговых точек в ТЦ «Новый горизонт» на улице Тюляева провели днем 29 марта.

Ранее на телефон полиции по номеру «02» позвонил неизвестный и сообщил об угрозе минирования торгового центра в Комсомольском микрорайоне. В связи с этим из здания «Нового горизонта» эвакуировали около 1,5 человек.

«По факту эвакуации ТЦ «Новый горизонт» проводится проверка. Информация передана в оперативные службы», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

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