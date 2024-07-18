В Краснодаре еще более 50 улиц в одночасье остались без света

Аварийные отключения электроэнергии практически одновременно произошли 18 июля в Карасунском, Прикубанском и Западном округах.

В результате аварий произошли повреждения на линии 6-10 кВ. Отключены ПС «ХЛ-4», ПСПС «ТГ-301» и 67 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались улицы Сторожевая, Канонирская, Оружейная, Островная, Раздольная, Приморская, Приозерная, Радужная, Быкова, Шереметьевская, Лукьяненко, Наримановская, Огородная, Вольная, Курганная, Мичурина, Молодежная, Васюринская, Хуторская, Шоссейная, Тихомировская, Анисовая, Видная, Милая, Новицкого, Саянская, Титова, Федосеева, Чайная, Кубанка, Минская, переулок Обозный, Харьковская, Проспект Чекистов, Вольная, Думенко, Коллекторная, Косогорная, Рождественская Набережная, Яна Полуяна, Ковалева, Краснознаменная, Архитектора Петина, Монтажников, Алма-Атинская, Дзержинского, проезд 1 линия, Архитектора Ишунина, Образцова, 2 Линия, Калинина, Смоленская, Тимирязева.

На местах аварийных повреждений работают бригады энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», еще немного ранее более 20 улиц на границе округов остались без света в Краснодаре.