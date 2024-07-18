Более 20 улиц на границе округов остались без света в Краснодаре

Аварийное отключение электроэнергии произошло 18 июля около 15:00 в Прикубанском и Западном округах.

Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ. Обесточена ПС «ЮЗ-214», отключены 9 трансформаторных подстанций.

Без электроэнергии остались жители улиц 1 Линия, 2 Линия, Бабушкина, Рылеева, Академика Трубилина, Урицкого, Киевской, Курской, Минской, Смоленской, Тульской, Головатого, Калинина, Северной, Мичурина, Каляева, Бабушкина, Красных Партизан, Артиллерийской, Власова, Алма-Атинской, Труда и Скорняжной.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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