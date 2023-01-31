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В Краснодаре эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 27%

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-epidemicheskij-porog-po-grippu-i-orvi-prevyshen-na-27
В Краснодаре эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 27%
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О превышении эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ в краевой столице сообщили 31 января в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

При этом отмечается, что в период с 23 по 29 января в целом по Кубани превышения эпидемических порогов не выявлено.

«Превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в Краснодаре на 27,2% по совокупному населению (в разрезе возрастных категорий зарегистрированы превышения эпидпорога среди лиц 15 лет и старше на 39,4%)», — сообщили в ведомстве.

В больницы региона с симптомами ОРВИ обратились свыше 5 тыс. человек. Дети до 14 лет составили 30,1% от общего числа обратившихся. Всего с начала эпидсезона на Кубани лабораторно подтвердили 5 тыс. 545 случаев гриппа, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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