В Краснодаре эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен на 27%
О превышении эпидемических порогов по гриппу и ОРВИ в краевой столице сообщили 31 января в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
При этом отмечается, что в период с 23 по 29 января в целом по Кубани превышения эпидемических порогов не выявлено.
«Превышение недельных эпидемических порогов зарегистрировано в Краснодаре на 27,2% по совокупному населению (в разрезе возрастных категорий зарегистрированы превышения эпидпорога среди лиц 15 лет и старше на 39,4%)», — сообщили в ведомстве.
В больницы региона с симптомами ОРВИ обратились свыше 5 тыс. человек. Дети до 14 лет составили 30,1% от общего числа обратившихся. Всего с начала эпидсезона на Кубани лабораторно подтвердили 5 тыс. 545 случаев гриппа, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
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