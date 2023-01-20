Врач предупредил об осложнениях, к которым ведет прием алкоголя при гриппе и COVID-19

Употребление спиртного противопоказано при гриппе и коронавирусе, а также длительное время после выздоровления. Оба заболевания поражают сердечно-сосудистую систему, а алкоголь значительно повышает риск возникновения тромбоза.

Об этом и о том, когда же можно выпить после болезни, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

«У нас в ходу относительно тяжелые инфекции — свиной грипп и COVID-19. И тот, и другой вирус атакуют сердечно-сосудистую систему, в частности, повреждают внутреннюю оболочку сосудов, и через какое-то время возникает повышенная склонность к тромбообразованию. А прием алкоголя, особенно чрезмерный прием, повышает свертываемость крови, дополнительно увеличивая риск тромбообразования. Во-первых, это происходит из-за сладжа эритроцитов, то есть их склеивания, во-вторых, употребление спиртного ведет к обезвоживанию организма», — сказал врач.

По словам специалиста, прием алкоголя всегда сопряжен с риском инфаркта, инсульта и тромбоза конечностей. Перенесенные грипп и COVID-19 усугубляют ситуацию. Он подчеркнул, что пить спиртное после выздоровления можно лишь тем, чьи анализы в норме. Болибок также напомнил, что «безопасной дозы» алкоголя не существует.

«Если вы переболели, то лучше отказаться от его приема на достаточно длительное время. Какое время? Вот этого я точно сказать не могу, тут все индивидуально. Человек может переболеть и чувствовать себя хорошо, но если посмотреть на его анализы, то окажется, что проблемы есть. ОРВИ, грипп и коронавирусная инфекция не проходят бесследно. Нарушение свертывающей системы крови может сохраняться и месяц, и три месяца, и даже год. Поэтому воздерживаться от алкоголя после болезни нужно как можно дольше», — цитирует врача радио Sputnik.

Читайте также: жители Краснодара рассказали, какие народные средства помогают вылечить простуду.