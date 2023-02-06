В Краснодаре энергоавария оставила без света жителей пяти улиц

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 6 февраля около 21:50.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключилась подстанция «Энка-1» и еще 9 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Сургутской, Соколова, Средней, Кореновской и Народной.

Аварийная бригада уже устраняет последствия аварии, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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