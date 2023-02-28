В Краснодаре энергоавария оставила без света жителей многоэтажки на улице 40 лет Победы

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило 28 февраля около 14:10.

В результате повреждения основной и резервной линии ввода на подстанции ТП-2522п без электроэнергии осталась многоэтажка на улице 40 лет Победы, 60.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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