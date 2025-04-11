В Краснодаре электричка сбила насмерть женщину, переходившую пути в наушниках

Несчастный случай произошел 11 апреля около 7:00 в районе станции «Витаминный» в Прикубанском округе.

По предварительным данным, машинист электропоезда сообщением «Краснодар — Ростов» заметил на железнодорожных путях женщину и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Женщина получила тяжелые травмы, от которых погибла на месте.

Сотрудники Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте прибыли на место происшествия и установили личность погибшей. Ею оказалась 35-летняя жительница Краснодара. Выяснилось, что она переходила пути в наушниках и не услышала подаваемые машинистом звуковые сигналы.

По факту случившегося проводят доследственную проверку, по результатам которой примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Личность погибшей установили, это 22-летняя жительница Армавира. По предварительным данным, наезд произошел из-за нарушения правил безопасности на железной дороге.

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