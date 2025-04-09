Пассажирский поезд насмерть сбил 22-летнюю девушку в Армавире

Несчастный случай произошел 8 апреля на станции Армавир на железнодорожном перегоне Коноково — Армавир — Ростовский.

В дежурную часть линейного отдела полиции поступило сообщение о том, что пассажирский поезд сбил насмерть женщину.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Личность погибшей установили, это 22-летняя жительница Армавира. По предварительным данным, наезд произошел из-за нарушения правил безопасности на железной дороге.

По факту произошедшего проводят доследственную проверку, во время которой установят все причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следственные органы примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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