В Краснодаре двое станичников ограбили мужчину в поселке Российском
Ограбление произошло на улице 2-я Тверская. Преступников задержали по горячим следам.
Местный житель обратился за помощью в полицию и рассказал, что во время прогулки к нему подъехали двое неизвестных на автомобиле и потребовали отдать все ценное имущество. Мужчина испугался и отдал им телефон и банковские карты. Общий ущерб составил более 11 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и смогли узнать личности и местонахождение грабителей. Ими оказались двое жителей станицы Смоленской в возрасте 36 лет и 41 года. Мужчин задержали на одной из улиц Краснодара и доставили в отдел МВД.
Они признались в совершенном преступлении и рассказали, что украденный телефон сдали в ломбард.
Возбудили уголовное дело. Задержанных мужчин подозревают в грабеже. За это преступление им грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
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