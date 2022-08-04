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В Краснодаре двое станичников ограбили мужчину в поселке Российском

Происшествия
04.08.2022 15:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dvoe-stanichnikov-ograbili-muzhchinu-v-poselke-rossijskom
В Краснодаре двое станичников ограбили мужчину в поселке Российском
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ограбление произошло на улице 2-я Тверская. Преступников задержали по горячим следам.

Местный житель обратился за помощью в полицию и рассказал, что во время прогулки к нему подъехали двое неизвестных на автомобиле и потребовали отдать все ценное имущество. Мужчина испугался и отдал им телефон и банковские карты. Общий ущерб составил более 11 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и смогли узнать личности и местонахождение грабителей. Ими оказались двое жителей станицы Смоленской в возрасте 36 лет и 41 года. Мужчин задержали на одной из улиц Краснодара и доставили в отдел МВД.

Они признались в совершенном преступлении и рассказали, что украденный телефон сдали в ломбард.

Возбудили уголовное дело. Задержанных мужчин подозревают в грабеже. За это преступление им грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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