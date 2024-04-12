В Краснодаре двое пьяных рецидивистов угнали машину, чтобы уехать на ней домой

В полицию с сообщением об угоне отечественной легковушки с парковки многоэтажки на улице Ставропольской обратился местный житель.

Одного из предполагаемых угонщиков задержали недалеко от места происшествия благодаря свидетелям и очевидцам, его сообщника — по горячим следам по месту жительства.

Ими оказались ранее судимые за кражи и грабежи 30-летний местный житель и судимый за кражу и убийство двух и более человек с особой жестокостью 27-летний краснодарец.

Мужчины пояснили, что завели чужую машину, замкнув провода. На угнанной машине они планировали доехать до своего дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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