В Краснодаре двое мужчин вынесли из нежилых домов имущество более чем на 1 млн рублей
Следователи краснодарской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Мужчин 35 и 40 лет обвиняют в кражах.
По данным следствия, с мая по июль 2022 года сообщники тайно проникали в нежилые помещения и похищали электроприборы, инструменты, рыболовные принадлежности, колеса, профилированные листы, оргтехнику и велосипеды. Также мужчины украли мобильный телефон, который на кассе забыл местный житель. Похищенное злоумышленники продавали, а деньги тратили на свои нужды.
Правоохранители добавили, что один из сообщников причастен к краже денег с карты товарища во время распития спиртного. За три месяца мужчины причинили ущерб более чем на 1 млн рублей.
Во время следствия оба подозреваемых находились под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело передано в суд, им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов.
- Новая фобия: в Краснодаре лифт едва не стал гильотиной для пассажира
- Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Летевший в Сочи самолет из-за непогоды ушел на запасной аэродром
- В Керченском проливе 10 октября начнет работать третий паром — «Ейск»
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?