В Краснодаре двое мужчин вынесли из нежилых домов имущество более чем на 1 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи краснодарской полиции завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. Мужчин 35 и 40 лет обвиняют в кражах.

По данным следствия, с мая по июль 2022 года сообщники тайно проникали в нежилые помещения и похищали электроприборы, инструменты, рыболовные принадлежности, колеса, профилированные листы, оргтехнику и велосипеды. Также мужчины украли мобильный телефон, который на кассе забыл местный житель. Похищенное злоумышленники продавали, а деньги тратили на свои нужды.

Правоохранители добавили, что один из сообщников причастен к краже денег с карты товарища во время распития спиртного. За три месяца мужчины причинили ущерб более чем на 1 млн рублей.

Во время следствия оба подозреваемых находились под подпиской о невыезде. Сейчас уголовное дело передано в суд, им грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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