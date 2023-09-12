В Краснодаре двое мужчин предлагали 30 млн рублей за похищение двоих человек

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Злоумышленников поместили под стражу.

По данным следствия, в июле мужчины в возрасте 64 и 69 лет для получения информации решили похитить двоих местных жителей в возрасте 36 и 37 лет. Злоумышленники нашли исполнителей похищения и передали им информацию о жертвах.

За похищение они обещали заплатить 30 млн рублей. Один из подысканных исполнителей добровольно отказался участвовать в преступлении, а другой сообщил обо всем в ФСБ. После этого заказчиков задержали. Во время обыска у них нашли несколько ножей и два обреза ружей.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Подозреваемым предъявили обвинение и поместили под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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