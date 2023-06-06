В Краснодаре две иномарки врезались в стену магазина, оба водителя получили травмы

Авария произошла в 16:46 на пересечении улиц Шоссе Нефтяников и Лузана.

По предварительным данным, водитель Nissan ехал по улице 2-я Линия Нефтяников на пересечении с улицей Лузана не выполнил требование знака и не уступил дорогу Range Rover.

«От удара автомобили изменили траекторию движения и врезались в стену здания магазина. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали оба водителя», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии в полиции проводится проверка.

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