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В Краснодаре две иномарки врезались в стену магазина, оба водителя получили травмы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dve-inomarki-vrezalis-v-stenu-magazina-oba-voditelya-poluchili-travmy
В Краснодаре две иномарки врезались в стену магазина, оба водителя получили травмы
Фото t.me/krd_tipich_ru

Авария произошла в 16:46 на пересечении улиц Шоссе Нефтяников и Лузана.

По предварительным данным, водитель Nissan ехал по улице 2-я Линия Нефтяников на пересечении с улицей Лузана не выполнил требование знака и не уступил дорогу Range Rover.

«От удара автомобили изменили траекторию движения и врезались в стену здания магазина. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали оба водителя», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По факту аварии в полиции проводится проверка.

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