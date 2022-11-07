В Краснодаре два предприятия получили льготные займы на 78 млн рублей
Средства компаниям выделили из Фонда развития промышленности Краснодарского края. Предприятия направят их на развитие производственных мощностей.
Так, предприятие из Краснодара, специализирующееся на производстве табака, зерна и других видах сельскохозяйственной продукции в рамках программы «Проект развития» получила льготный заем на 9,5 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание производства металлических опор для виноградных шпалер.
Еще одна краснодарская компания, которая занимается нефтяным машиностроением, в рамках программы «Машиностроение» получила льготный заем на сумму более 68 млн рублей. Эти средства направят на покупку трех токарных станков с программным управлением, линии термической обработки металла, а также на новое лабораторное оборудование.
По программе «Машиностроение» региональным предприятиям доступны займы по процентной ставке от 1% до 3% годовых на сумму от 5 до 75 млн рублей сроком до 7 лет.
По словам главы управления экономики Краснодара Елены Васильченко, подобные программы поддержки помогают предпринимателям развивать производство.
В третьем квартале текущего года в рамках краевой госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» 9 предприятий Краснодара получили субсидии на сумму около 30 млн рублей.
Узнать подробную информацию о предоставлении региональных субсидий предпринимателям можно на сайте краевого департамента промышленной политики.
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