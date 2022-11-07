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В Краснодаре два предприятия получили льготные займы на 78 млн рублей

Экономика
07.11.2022 08:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dva-predpriyatiya-poluchili-lgotnye-zajmy-na-78-mln-rublej
В Краснодаре два предприятия получили льготные займы на 78 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Средства компаниям выделили из Фонда развития промышленности Краснодарского края. Предприятия направят их на развитие производственных мощностей.

Так, предприятие из Краснодара, специализирующееся на производстве табака, зерна и других видах сельскохозяйственной продукции в рамках программы «Проект развития» получила льготный заем на 9,5 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание производства металлических опор для виноградных шпалер.

Еще одна краснодарская компания, которая занимается нефтяным машиностроением, в рамках программы «Машиностроение» получила льготный заем на сумму более 68 млн рублей. Эти средства направят на покупку трех токарных станков с программным управлением, линии термической обработки металла, а также на новое лабораторное оборудование.

По программе «Машиностроение» региональным предприятиям доступны займы по процентной ставке от 1% до 3% годовых на сумму от 5 до 75 млн рублей сроком до 7 лет.

По словам главы управления экономики Краснодара Елены Васильченко, подобные программы поддержки помогают предпринимателям развивать производство.

В третьем квартале текущего года в рамках краевой госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» 9 предприятий Краснодара получили субсидии на сумму около 30 млн рублей.

Узнать подробную информацию о предоставлении региональных субсидий предпринимателям можно на сайте краевого департамента промышленной политики.

Читайте также: с начала 2022 года Фонд микрофинансирования Кубани выдал свыше 2 млрд рублей льготных займов.

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