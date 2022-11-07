В Краснодаре два предприятия получили льготные займы на 78 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Средства компаниям выделили из Фонда развития промышленности Краснодарского края. Предприятия направят их на развитие производственных мощностей.

Так, предприятие из Краснодара, специализирующееся на производстве табака, зерна и других видах сельскохозяйственной продукции в рамках программы «Проект развития» получила льготный заем на 9,5 млн рублей. Эти деньги пойдут на создание производства металлических опор для виноградных шпалер.

Еще одна краснодарская компания, которая занимается нефтяным машиностроением, в рамках программы «Машиностроение» получила льготный заем на сумму более 68 млн рублей. Эти средства направят на покупку трех токарных станков с программным управлением, линии термической обработки металла, а также на новое лабораторное оборудование.

По программе «Машиностроение» региональным предприятиям доступны займы по процентной ставке от 1% до 3% годовых на сумму от 5 до 75 млн рублей сроком до 7 лет.

По словам главы управления экономики Краснодара Елены Васильченко, подобные программы поддержки помогают предпринимателям развивать производство.

В третьем квартале текущего года в рамках краевой госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» 9 предприятий Краснодара получили субсидии на сумму около 30 млн рублей.

Узнать подробную информацию о предоставлении региональных субсидий предпринимателям можно на сайте краевого департамента промышленной политики.

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