В Краснодаре достроили первый детский сад в Новознаменском

Учреждение для дошкольников появилось на улице Демидовской. Детсад № 231 уже ввели в эксплуатацию.

В здании нового детского сада предусмотрели помещения для 12 групп детей разных возрастов: от 1,5 до 7 лет.

«Помимо дошкольных групп, столовой и медицинского блока, здесь большие музыкальные и физкультурные залы», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Первый для Новознаменского жилого района детский сад примет воспитанников уже следующей весной. Учреждение рассчитано на 230 мест.

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