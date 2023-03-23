В Краснодаре ЕГЭ по русскому языку досрочно написали более 230 человек

Во второй день досрочного периода ЕГЭ, который стартовал 20 марта с экзаменов по географии и литературе, участники сдали экзамен по русскому языку.

Экзамен начался 23 марта в 10:00на базе гимназии № 82 Краснодара. На его выполнение отведено 3,5 часа. По словам начальника отдела оценки качества образования и государственной итоговой аттестации Марины Бойковой, экзамен написали более 230 человек.

До 19 апреля пройдут еще основные и резервные дни. Узнать результаты экзамена можно с 6 апреля на официальном портале ЕГЭ по ссылке.

Следующий экзамен досрочного периода ЕГЭ по математике проведут 27 марта. В Краснодаре досрочные ЕГЭ на базе двух пунктов сдадут 460 человек. Это выпускники прошлых лет и одиннадцатиклассники, которые по уважительным причинам не смогут пройти итоговое испытание в основной период, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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