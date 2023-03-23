Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре ЕГЭ по русскому языку досрочно написали более 230 человек

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dosrochno-ege-po-russkomu-yazyku-napisali-bolee-230-chelovek
В Краснодаре ЕГЭ по русскому языку досрочно написали более 230 человек
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Во второй день досрочного периода ЕГЭ, который стартовал 20 марта с экзаменов по географии и литературе, участники сдали экзамен по русскому языку.

Экзамен начался 23 марта в 10:00на базе гимназии № 82 Краснодара. На его выполнение отведено 3,5 часа. По словам начальника отдела оценки качества образования и государственной итоговой аттестации Марины Бойковой, экзамен написали более 230 человек.

До 19 апреля пройдут еще основные и резервные дни. Узнать результаты экзамена можно с 6 апреля на официальном портале ЕГЭ по ссылке.

Следующий экзамен досрочного периода ЕГЭ по математике проведут 27 марта. В Краснодаре досрочные ЕГЭ на базе двух пунктов сдадут 460 человек. Это выпускники прошлых лет и одиннадцатиклассники, которые по уважительным причинам не смогут пройти итоговое испытание в основной период, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Минькова сообщила о начале досрочного этапа сдачи ЕГЭ.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Яблоновском и Новой Адыгее ограничили строительство многоэтажек
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
  4. В Гулькевичском районе пообещали ящик шампанского тому, кто поймает «золотую рыбку»
  5. Дефицит стройных кадров: в фитнес-клубах не хватает тренеров
  6. Пенсионер «развел» телефонных мошенников и сдал их полиции
Прямой эфир
Мы в соцсетях