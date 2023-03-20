Минькова сообщила о начале досрочного этапа сдачи ЕГЭ
Общество
20.03.2023 11:32
Об этом 20 марта написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале. Этап продлится до 19 апреля.
К досрочным экзаменам готовятся 460 участников, среди них 32 одиннадцатиклассника.
Первыми экзаменами запланированы география и литература. На них заявлены 64 человека. Пункт сдачи экзамена организован с соблюдением всех требований на платформе краснодарской гимназии № 33. За честностью проверки знаний следят 11 общественных наблюдателей.
Уже 5 апреля будут известны первые баллы за выполненные работы. Минькова пожелала всем участникам показать достойный результат.
Читайте также: в Краснодарском крае создадут отдел информационной безопасности молодежи.
Популярные новости
- В аэропорту Сочи третий день подряд задерживается вылет и прилет рейсов
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Певица МакSим извинилась за сорванный концерт в Сочи
- В Краснодаре спасатели помогли кошке, застрявшей в конструкции навеса
- В ходе СВО героически погиб командир штурмовой группы с позывным «Кубань»
- В Сочи на два месяца заключили под стражу блогера-сыроеда, у которого умер младенец