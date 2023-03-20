Минькова сообщила о начале досрочного этапа сдачи ЕГЭ

Об этом 20 марта написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем Telegram-канале. Этап продлится до 19 апреля.

К досрочным экзаменам готовятся 460 участников, среди них 32 одиннадцатиклассника.

Первыми экзаменами запланированы география и литература. На них заявлены 64 человека. Пункт сдачи экзамена организован с соблюдением всех требований на платформе краснодарской гимназии № 33. За честностью проверки знаний следят 11 общественных наблюдателей.

Уже 5 апреля будут известны первые баллы за выполненные работы. Минькова пожелала всем участникам показать достойный результат.

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