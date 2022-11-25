В Краснодаре дорогу на улице Зиповской расширят до четырех полос

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Реконструкция запланирована протяженностью 483 м на участке от Байбакова до Московской. Приступить к работам планируют в начале декабря.

Это позволит сделать дорогу на Зиповской четырехполосной на всем протяжении.

В рамках реконструкции расширят проезжую часть до 14 м, переустроят инженерные сети, установят 22 новых светофора, оборудуют две новые остановки и парковки. По обеим сторонам дороги построят тротуары шириной 3 м, а также и велодорожки шириной 1,5 м. Завершить работы планируют в третьем квартале 2023 года.

Кроме того, на этом участке дообустроят искусственными неровностями существующий пешеходный переход и оборудуют еще один новый. На время работ движение по Зиповской частично ограничено. Для переустройства инженерных подземных коммуникаций его могут закрыть полностью. Об этом горожан оповестят заранее, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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