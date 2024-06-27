В Краснодаре дом-музей вернул дореволюционный вид после десятилетней реставрации

Владельцы музея выкупили здание в «старом» центре кубанской столицы и отреставрировали на собственные средства. Уникальный частный музей с рабочим визитом посетила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Галина Шелесная ― мастер декоративно-прикладного искусства. Свою коллекцию кружев, вышивок и рушников собирала более 50 лет. В ее сокровищнице ― более 1 тыс. экспонатов. Про каждый из них Галина Георгиевна может рассказать целую историю.

«Все, абсолютно все предметы текстиля найдены именно на Кубани. Это важно, потому что встречаются предметы другого изготовления. У меня есть старинные кружева XIX века», ― рассказывает эксперт музея «Особнякъ» Галина Шелесная.

Перед гостями музея «Особнякъ» Галина Шелесная предпочитает появляться в наряде начала XX века. Большинство элементов ее гардероба также имеют богатую историю. За ними охоту ведет не один коллекционер.

Частный музей-галерея «Особнякъ» ― заведение уникальное. Музей обосновался в жилом доме 1913 года постройки. Здание имело много именитых владельцев, но в 2007 году его приобрели супруги Коняхины и решили открыть в нем театр-музей. После реставрации, занявшей почти десять лет, в доме восстановили дореволюционный интерьер. Посетить музей, осмотреть его уникальные экспонаты прибыла вице-губернатор Анна Минькова. По ее словам, создание подобных частных пространств в Краснодаре ― ключ к пониманию истории города через его людей.

«Я рада, что сегодня в Краснодарском крае появляются новые пространства, которые реализуют люди по своей инициативе. Это и театры, и такие музеи-особняки. Это разные варианты каких-то новых идей, что дополняют наш современный город», ― отмечает замгубернатора.

Четыре этажа здания занимают галерея и музей. Уникальным пространством является и будуарная комната с полностью сохраненным интерьером тех лет.

«Одним из самых ярких экспонатов музея считается веер, предположительно, принадлежавший знаменитой балерине Матильде Кшесинской. Согласно материалам краеведов, Кшесинская выступала в Екатеринодаре в 1915 году и после выступления подарила свой веер Софье Бабыч, жене последнего атамана Кубанской области», ― сообщает корреспондент Виктория Саввина.

Все эти сокровища и атмосфера старинного Екатеринодара ― вещи, которые привлекают посетителей в это место на протяжении шести лет.

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